Україна і Молдова виконують умови для переговорів про вступ до ЄС - голова Європарламенту

Необхідно продовжувати підтримувати Україну і Молдову, зокрема в процесі їхнього вступу до Євросоюзу, заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Україна і Молдова вже виконали умови для старту початкового пулу переговорів - так званого кластера "основоположних принципів". Тепер м'яч на нашому боці. Нам потрібно зберегти імпульс", - сказала Мецола, виступаючи в четвер перед лідерами країн ЄС на саміті в Брюсселі.

За її словами, не можна залишати поза увагою той факт, що "розширення Євросоюзу на основі заслуг (країн-кандидатів – ІФ-У) із чіткими цілями та критеріями - це найрозумніша інвестиція, яку ми можемо зробити в стабільність, процвітання і мир нашого континенту". "Це не прискорений, а заслужений процес", - підкреслила вона.

Пізніше на прес-конференції на запитання про те, як можна зрушити з місця переговори з Україною, якщо Угорщина продовжує блокувати процес її вступу до ЄС, Мецола відповіла, що позиція Європарламенту полягає в тому, що Київ виконує свої зобов'язання, і це вимагає виконання зобов'язань з боку Євросоюзу, який ухвалив рішення про те, що Україна має стати членом ЄС.

"Тепер нам належить зробити те, що необхідно, і ми просимо деякої гнучкості щодо того, як здійснюється управління етапами, які треба пройти (країні-кандидату – ІФ-У). Якщо домовилися щодо кластера "основоположних принципів", то чому не йти далі?" - резюмувала голова Європарламенту.