У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

Фото: ДСНС

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер.

"Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1 900 куб. м сміття та будівельних конструкцій. Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялось, в ніч на 23 червня внаслідок російського удару по п'ятиповерхівці у столиці загинули дев'ять людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них дві дитини та вагітна жінка.