Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі завершені - МВС

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва після ракетної атаки напередодні завершені, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції", - сказано в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ввечері понеділка голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко зазначив, що в Шевченківському районі столиці триває операція з ліквідації наслідків ракетного влучання армії РФ по житловому будинку, відомо про дев'ятьох загиблих, серед них 11-річня дитина, та 25 постраждалих, пошкоджено 27 житлових будинків, три заклади освіти, та біля 40 автомобілів.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/1529