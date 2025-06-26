Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

Станом на ранок 26 червня внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді дощу, гроз і сильного вітру були повністю або частково знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях.

"Ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і сьогодні, 26 червня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у середу.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередила компанія споживачів.

Своєю чергою, як зазначили у Міністерстві енергетики України, станом на 26 червня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Проводяться планові технічні роботи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону та її стабільної роботи в літній період.

За даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій АЕС становить 13,88 м і цього достатньо для забезпечення потреб станції.