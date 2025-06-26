Інтерфакс-Україна
Події
10:14 26.06.2025

МЗС у день річниці підписання статуту ООН: Російська агресія проти України стала вододілом для глобальної системи безпеки

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МЗС у день річниці підписання статуту ООН: Російська агресія проти України стала вододілом для глобальної системи безпеки

Міністерство закордонних справ України у день 80-тої річниці підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй зазначило, що нині Україна протистоїть повномасштабній збройній агресії Російської Федерації, яка порушила засадничі норми Статуту ООН та, крім того, є державою, яка незаконно перебуває в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН і користується його привілеями, зокрема правом вето.

"26 червня 2025 року світова спільнота відзначає 80-ту річницю підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй. Цей ключовий документ став наріжним каменем міжнародного правопорядку, колективної безпеки, захисту прав людини та мирного співіснування держав. 80 років потому Україна протистоїть повномасштабній збройній агресії Російської Федерації, яка порушила засадничі норми Статуту ООН: принципи суверенної рівності, поваги до територіальної цілісності та політичної незалежності держав, утримання від застосування сили чи погрози силою, розв’язання суперечок мирними засобами", - ідеться в коментарі відомства.

У МЗС наголосили, що йдеться про збройну агресію проти держави, яка була повноправним учасником процесу створення ООН і однією з її держав-засновниць.

"Кричущим є той факт, що йдеться про збройну агресію проти держави, яка була повноправним учасником процесу створення ООН і однією з її держав-засновниць. Ще більш ганебним є те, що цю агресію вчиняє держава, яка незаконно перебуває в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН і користується його привілеями, зокрема правом вето. Росія використовує цей набутий в порушення усталених процедур статус не заради підтримання міжнародного миру та безпеки, а задля блокування спроб припинити розпочату нею війну, уникнення відповідальності за скоєні нею звірства, шантажу інших держав-членів ООН. Російська агресія проти України стала вододілом для глобальної системи безпеки", - йдеться в коментарі.

У відомстві зауважили, що у цьому контексті символічним є підписання саме напередодні 80-ї річниці Статуту ООН іншого документа — Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зазначається, що Україна залишається відданою справі сильної та ефективної ООН.

"Сьогодні Україна закликає держави-члени ООН не лише згадувати про принципи Статуту в виступах, але й рішуче захищати їх у реальних обставинах сьогодення. У часи випробувань саме солідарність, право і відповідальність визначають силу міжнародної спільноти. Ми вдячні всім країнам, які продовжують підтримувати Україну в її боротьбі за мир, свободу, незалежність і справедливість. Разом ми не лише протидіємо агресору — ми захищаємо ті самі принципи, які були проголошені в Сан-Франциско 80 років тому", - акцентували в МЗС України.

Теги: #оон #мзс

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