Польща має намір вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін

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У Сеймі Польщі відбулося голосування щодо законопроєкту про вихід країни з конвенції про протипіхотні міни (Оттавська конвенція), повідомляють на сайті польського парламенту.

За вихід з Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів, проти виступили 15, троє утрималися.

Представляючи обґрунтування до законопроєкту, віцепрем'єр, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що таке рішення "є ключовим для гарантування безпеки регіону". "Польща не може бути пов'язана жодними обмеженнями, які не дають змоги захищати батьківщину", - наголосив він, виступаючи перед парламентаріями.

Польща ратифікувала Оттавську конвенцію 1998 року. Документ набув чинності для Польщі 1 березня 1999 року.

Раніше повідомлялося про вихід з Оттавської конвенції Литви та Латвії. Рішення денонсувати цей документ підтримали парламенти Естонії та Фінляндії.