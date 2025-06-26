Інтерфакс-Україна
Події
09:36 26.06.2025

Польща має намір вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін

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Польща має намір вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін
Фото: Unsplash

У Сеймі Польщі відбулося голосування щодо законопроєкту про вихід країни з конвенції про протипіхотні міни (Оттавська конвенція), повідомляють на сайті польського парламенту.

За вихід з Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів, проти виступили 15, троє утрималися.

Представляючи обґрунтування до законопроєкту, віцепрем'єр, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що таке рішення "є ключовим для гарантування безпеки регіону". "Польща не може бути пов'язана жодними обмеженнями, які не дають змоги захищати батьківщину", - наголосив він, виступаючи перед парламентаріями.

Польща ратифікувала Оттавську конвенцію 1998 року. Документ набув чинності для Польщі 1 березня 1999 року.

Раніше повідомлялося про вихід з Оттавської конвенції Литви та Латвії. Рішення денонсувати цей документ підтримали парламенти Естонії та Фінляндії.

Теги: #польща #протипіхотні_міни #конвенція

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