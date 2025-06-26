Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, за добу зафіксовано 430 ударів – ОВА

Російські війська протягом доби завдали 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог наніс 5 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках", – зазначив Федоров у своєму повідомленні.

За його словами, 276 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Мар’ївку, Приморське, Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Крім того, зафіксовано 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Щербаках, Новоандріївці та Чарівному.

"136 артобстрілів прийшлися по території Степногірська, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного", – додав очільник області.

За результатами обстрілів надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21215