ООН зафіксувала стрімке зростання порушень РФ щодо дітей в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повторно вніс Збройні сили РФ до переліку сторін, відповідальних за серйозні порушення прав дітей у збройних конфліктах, відповідна інформація міститься у щорічному звіті ООН, який було представлено під час засідання Ради Безпеки

Як йдеться у щорічному звіті "Діти і збройний конфлікт", презентованому спецпредставницею Вірджинією Гамба на засіданні Радбезу ООН, у 2024–2025 роках кількість грубих порушень прав дітей в Україні зросла на 105% у порівнянні з попереднім періодом.

Серед зафіксованих порушень — вбивства 94 та поранення 577 дітей, а також численні атаки на цивільну інфраструктуру. Зокрема, за даними ООН, російські сили здійснили 559 атак на навчальні заклади та 303 — на медичні установи.

"Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами, каліцтвами, а також нападами на школи й лікарні", – зазначив Гутерреш

Окремий розділ присвячений питанню примусової депортації українських дітей до Росії. У звіті зазначено, що багато з них досі не знайдені.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, коментуючи звіт, закликав припинити участь Росії в миротворчих місіях ООН до моменту її виключення зі "списку порушників". Він також запропонував запровадження автоматичних санкцій щодо країн, які систематично порушують права дітей під час збройних конфліктів.

"Росія продовжує свою нічим не обґрунтовану агресію в бік України, вони завдають шкоди дітям, збройні сили наносять жорстокі напади на густонаселені райони, і кількість серйозних порушень зросла на 105%, це нас жахає. Ми просимо включити збройні сили РФ до переліку тих, що постійно вчиняють серйозні порушення щодо дітей, уже третій рік поспіль".

Джерело: https://webtv.un.org/en