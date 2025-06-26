Мелоні: Я сказала Трампу, що рішучість, проявлена щодо Ірану, має бути такою ж і щодо України

Прем’єр-міністер Італії Джорджія Мелоні після саміту НАТО наголосила на необхідності рішучих дій для досягнення припинення вогню в Україні та інших гарячих точках.

Мелоні наголосила, що рішучість, проявлена у врегулюванні іранської кризи, повинна бути також застосована для припинення вогню в Україні та Газі. "Така ж рішучість потрібна для досягнення двох інших важливих угод про припинення вогню: одне в Україні, де Росія, здається, не хоче досягати жодного прогресу, і зовсім навпаки, в Газі, де, як я вже кілька разів казав, ситуація є нестійкою", — заявила Мелоні.

Джерело: https://youtu.be/GOx5k7gdH6M?si=hkPTjYFaSM0RG6e2