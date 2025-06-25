Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

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Президент США Дональд Трамп заявив, що питання припинення вогню в Україні не піднімалося під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Трамп проводить пресконференції на полях саміту НАТО. Трампу поставили питання , чи обговорював він з українським колегою Володимиром Зеленським питання про припинення вогню.

"Ні, ні, я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже приємним, насправді. Іноді у нас були невеликі суперечки. Він був дуже приємним. Я думаю, він хотів би, щоб це (війна - ІФ-У) закінчилося, справді. Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути приємнішим, насправді", - заявив американський лідер.