Інтерфакс-Україна
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15:11 25.06.2025

Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

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Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні виділяємо 307 млн грн, аби закупити обладнання та модернізувати харчоблоки у 23 школах в різних куточках нашої країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Також, за словами прем'єра, уряд ухвалив рішення, яке допоможе залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення, завдяки яким буде добудовано 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків. 

"Продовжуємо також підтримку Миколаївщини. Виділяємо 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів", - додав він.

Теги: #кабмін #шмигаль #обладнання

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