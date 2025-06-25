Діти, евакуйовані із закладів за кордон, можуть бути влаштовані під опіку чи піклування громадян України

Кабінет міністрів дозволив влаштовувати під опіку, піклування громадянам України, які проживають в Україні, дітей, які через війну були евакуйовані за кордон із закладів цілодобового перебування.

"Нормативно-правова база визначає, що у разі повернення дитини в Україну влаштування в сім’ю є пріоритетним. Донині дітей влаштовували в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (великі прийомні сім’ї), в родини усиновлювачів, за наявності сприятливих умов для возз’єднання — в біологічні сім’ї. Відтепер до цього переліку додані і сім’ї опікунів, піклувальників", - йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Відзначається, що рішення про передачу дитини під опіку, піклування ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) кандидата.

Відтак, якщо кандидат в опікуни, піклувальники є родичем дитини та перебуває за межами України, дитина може бути передана йому під опіку, піклування, а рішення приймає орган опіки та піклування за останнім місцем проживання опікуна, піклувальника в Україні до його виїзду за кордон.

"Нагадаємо, кандидат в опікуни, піклувальники, який перебуває з дитиною в сімейних стосунках, не зобов’язаний проходити курс навчання з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", - йдеться в повідомленні.