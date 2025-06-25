Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

Російські окупанти зайняли села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосілківської громади Волноваського району Донецької області, а також просунулися в районі сіл Дніпроенергія та Шевченко Комарської громади у кількох кілометрах від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в середу.

Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує цю інформацію: на мапах до оперативної інформації станом на 08:00 середи щодо російського вторгнення територія обох сіл зафарбована як контрольована противником. Просування ворога в районі раніше окупованих Дніпроенергії та Шевченка показане навіть далі, ніж на мапах DeepState.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 червня також показує села Андріївку та Костянтинопіль окупованими, а територію на декілька кілометрів схід від них – як "сіру зону", про що повідомляє також і DeepState. Проте про просування ворога в районах цих сіл в останні дні не повідомляється.