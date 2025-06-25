Інтерфакс-Україна
Події
12:51 25.06.2025

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

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Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО, заявивши, що лідери ухвалять історичні та трансформаційні рішення для альянсу.

Засідання розпочалося в середу з годинною затримкою – замість 10.30 об 11.30. По праву руку від Рютте сидить президент США Дональд Трамп, по ліву – прем’єр-міністр приймаючих Нідерландів Дік Схоф.

"Ми зустрічаємося в небезпечний момент для одного мільярда наших громадян. Війна Росії проти України триває. Деякі угруповання супротивників прагне розділити нас і кинути нам виклик. На Близькому Сході йде війна. Тероризм становить постійну загрозу. А нові технології приносять можливості, але також багато серйозних викликів безпеці. Зіткнувшись із цим, ми стоїмо разом, об'єднані в НАТО, найпотужнішому оборонному альянсі у світовій історії", - розпочав Рютте своє вступне слово.

Він наголосив, що історія показала, що спільна робота Північної Америки та Європи – це "виграшна комбінація". "Наші супротивники знають це. Наша незмінна відданість статті 5, що напад на одного є нападом на всіх, посилає потужний сигнал. На цій зустрічі ми приймемо історичні, трансформаційні рішення, щоб зробити наших людей безпечнішими завдяки сильнішому, справедливішому та смертоноснішому НАТО. Щоб зробити НАТО сильнішим, у нас є конкретний план для всіх союзників, щоб вони витрачали 5% ВВП на оборону. Ці кошти будуть спрямовані на основну оборону, а також на інвестиції, пов'язані з обороною та безпекою", - нагадав генсек порядок денний.

За його словами, це рішення також зробить НАТО "справедливішим, щоб гарантувати, що кожен внесе свою справедливу частку в нашу безпеку". "Занадто довго один союзник, Сполучені Штати, ніс занадто великий тягар цього зобов'язання. І це змінюється сьогодні. Президенте Трампе, дорогий Дональде, ви зробили це можливим", - звернувся Рютте до американського президента.

Генсек також нагадав, що майбутні ухвалені на саміті рішення включають продовження підтримки України, а також прагнення до справедливого та міцного миру. "Ми всі хочемо, щоб це зупинило кровопролиття. Ми закликаємо Росію припинити свою агресію проти України", - наголосив він.

Теги: #рютте #відкриття #саміт_нато

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