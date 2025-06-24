Інтерфакс-Україна
Події
17:25 24.06.2025

У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи у місці влучання по ліцею, стало відомо про 14 постраждалих

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У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи у місці влучання по ліцею, стало відомо про 14 постраждалих
Фото: https://t.me/odeskaODA/

У Білгород-Дністровському (Одеська обл.) завершились пошуково-рятувальні роботи на місці атаки по ліцею у понеділок, 23 червня, стало відомо про 14 постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних операцій (ДСНС).

"У Білгород-Дністровському завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу 23 червня. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у вівторок.

За даними ДСНС, загалом до ліквідації наслідків удару залучались 74 рятувальники, 16 одиниць техніки ДСНС, кінологи, місцеві пожежні команди та волонтери Українського Червоного Хреста.

Раніше повідомлялось про 12 постраждалих та трьох загиблих.

 

Теги: #дснс #білгород_дністровський

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