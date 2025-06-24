Інтерфакс-Україна
Події
17:12 24.06.2025

ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

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ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в середу, 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

"Завтра слідчий суддя ВАКС застосовуватиме запобіжний захід стосовно топпосадовця, підозрюваного в зловживанні та отриманні неправомірної вигоди", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, скоріш за все, йтиметься про запобіжний захід для Чернишова у вигляді застави.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову.

В телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) без уточнення імені посадовця вказувалося, що він раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України. "Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства.

"Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП", - розповіли у САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

Теги: #вакс #чернишов

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