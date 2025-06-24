Інтерфакс-Україна
Події
12:14 24.06.2025

Парламентарі пропонують запровадити тимчасове бронювання для вирішення проблем з військовим обліком

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Велика група народних депутатів внесла у Верховну Раду законопроєкт №13335, яким пропонує запровадити тимчасове бронювання (до 45 днів) для військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, в яких немає належно оформленого військового квитка або вони не перебувають на військовому обліку.

"Таке бронювання можна буде оформити один раз на рік. Порядок такого бронювання та перелік підприємств визначатиме Кабінет міністрів", – описує документ "Вокс Україна" у своєму огляді важливих законопроєктів.

Зазначається, що під час укладення трудового договору на критично важливих підприємствах випробувальний строк для працівників не може перевищувати 45 днів. Дозволяється приймати на роботу працівників без належного військово-облікового документа (ВОД) на час випробування — якщо законопроєкт ухвалять, це не вважатиметься порушенням законодавства про оборону й мобілізацію. Крім того, роботодавець зможе звільнити військовозобов’язаного працівника у період випробувального терміну, якщо той не оформить військовий квиток чи не стане на військовій облік.

Експерти "Вокс Україна" наголосили, що наразі закон не передбачає окремих положень про бронювання військовозобов’язаних працівників, які не мають військового квитка або не стоять на обліку, а також не врегульовує особливості укладення чи припинення трудових договорів у таких випадках.

Серед 18 авторів законопроєкту лідер фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, голови парламентських комітетів Олександр Завітневич та Дмитро Наталуха, голови підкомітетів Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Ганна Лічман та Ігор Копитін, Сергій Мандзій та Ігор Герасименко, голова парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Окрім того, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний зареєстрував у парламенті законопроєкт №13345, яким пропонує дозволити звільняти з військової служби осіб, щодо яких суд визнав призов під час мобілізації незаконним.

Як пояснили експерти "Вокс Україна", зараз трапляються випадки, коли людей призивають з порушенням встановленого порядку, наприклад, мобілізують осіб, які мають законні підстави для відстрочки. Навіть якщо суд визнає такий призов протиправним, людина залишається на службі, бо чинний закон не дає можливості звільнитися у такій ситуації, тоді як цей законопроєкт має усунути цю проблему і дати можливість після рішення суду звільнитися зі служби.

Теги: #законопроєкт #бронювання #верховна_рада

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