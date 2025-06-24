Сибіга і глава МЗС Бахрейну обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та Європи

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бен Рашидом Аль Заяні події на Близькому Сході та дипломатичні зусилля щодо наближення справедливого миру для України.

"Я мав змістовну розмову з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Його Високоповажністю доктором Абдуллатіфом бін Рашидом Альзаяні. Ми обговорили останні події на Близькому Сході та привітали мирні зусилля президента Трампа", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що питання безпеки в Європі та на Близькому Сході безпосередньо пов'язані, особливо через деструктивну співпрацю режимів в Ірані та Росії.

"Ми обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та всієї Європи", - додав міністр.

Він привітав Бахрейн з успішним обранням до Ради Безпеки ООН непостійним членом на 2026–2027 роки. Глави МЗС скоординували подальшу співпрацю в рамках ООН, виходячи з поваги до міжнародного права та Статуту ООН.

"Я запросив бахрейнських чиновників та бізнес-спільноту на Конференцію з питань відновлення України в Римі в липні", - додав Сибіга.