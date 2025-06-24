Інтерфакс-Україна
Події
04:12 24.06.2025

Якщо Ізраїль припинить наносити удари по Ірану, Тегеран не буде вживати заходів у відповідь - ЗМІ

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Якщо Ізраїль припинить наносити удари по Ірану до 04:00 за місцевим часом 24 червня, Тегеран не буде вживати заходів у відповідь, заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.

"Наразі немає "угоди" про будь-яке припинення вогню чи припинення військових операцій", - цитує видання CNN слова Арагчі.

Арагчі додав, якщо Ізраїль припинить свою "незаконну агресію" проти Ірану "не пізніше 4:00 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього".

"Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде прийнято пізніше", – зазначив він.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-us-strikes-06-23-25-intl-hnk?t=1750727100582

Теги: #умова #іран #ізраїль

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