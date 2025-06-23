Інтерфакс-Україна
Події
21:43 23.06.2025

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

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Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) почала засідання з оголошення результатів з запізненням на три години, свідчить пряма трансляція засідання.

До складу комісії за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій увійшли: засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, засновник і виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group Джеймс Вассерстром, керівник Бюро зв'язків Литовської поліції при Європолії, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс, засновниця і виконавча директорка Експертного Форуму (EFOR), міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан. Від України членами комісії стали Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик.

На останньому засіданні були присутні 5 членів комісії з 6 (Тетяна Мацелик не з’явились), проте кворум зібрався і рішення обговорюють.

Під час оголошення рішення Пономаренко пропонував перенести оголошення результатів конкурсу на ранок 24 червня.

За його словами, Гиляка знаходиться в прифронтовому Харкові та у нього поганий зв’язок, а Мацелик у відрядженні. Проте міжнародні члени комісії відмовились переносити оголошення результатів та вирішили продовжити.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F2mTqt_FgJ4

Теги: #беб #комісія #засідання

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