"Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди комерційних площ на шести вокзалах

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оголосило онлайн-аукціони оренди комерційних площ на шести вокзалах, зокрема у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Ужгороді та Запоріжжі.

Як повідомила пресслужба компанії в Facebook, для оренди пропонуються приміщення під аптеки, кав’ярні, банківське відділення та банкомати, квітковий магазин, супермаркет та лаунж-зону.

Аукціони відбудуться 26 червня на майданчику "Прозорро.Продажі". Загальний стартовий розмір орендної плати (без ПДВ) – 1,66 млн грн на місяць.

Як повідомлялося, аукціони УЗ з оренди площ вокзалів відновили у жовтні 2024 року після річної перерви.