Інтерфакс-Україна
Події
16:02 23.06.2025

Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

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Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розказав про спроби ворожих спецслужб через агентів підірвати будівлю СБУ в Києві: виконавиця принесла прямо під двері спецслужби 7 кг вибухівки.

"путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо так званого "диверсійного шуму". ГРУ ГШ і ФСБ - виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України", - розказав Малюк журналістам.

Зокрема, за його словами, була ситуація, коли співробітники СБУ "вели" одну з груп. "Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прямо валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю - затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері", - розказав голова української спецслужби.

Малюк додав, що особовий склад Служби не дислокується в приміщенні центрального апарату. "У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів - горя ворог міг зробити багато", - додав Малюк.

Теги: #вибухівка #сбу #малюк

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