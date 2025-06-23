Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який перебуває з робочим візитом у Брюсселі, під час зустрічі з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро наголосив, що наступний місяць має бути місяцем тиску на агресора.

"Ми погодилися, що оскільки Росія відкидає припинення вогню - перший крок до миру - вона повинна зіткнутися з жорстким тиском, сильними рішеннями, щоб завдати удару по російській економіці. Я підкреслив, що наступний місяць має бути місяцем тиску на агресора", - написав він у соцмережі Х.

Міністри також скоординували ініціативи в рамках міжнародних організацій і домовилися про посилення наших дипломатичних зусиль для просування миру.

"Окремо наголосив на нагальній потребі додатково посилити спроможність України у сфері протиповітряної оборони. Домовилися працювати над цим разом. Я дякую Франції за усвідомлення того, що настав час для стратегічного посилення Європи", – зазначив глава МЗС України.