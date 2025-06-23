Інтерфакс-Україна
Події
13:15 23.06.2025

Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення

1 хв читати
Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення

Кабінет міністрів скерував 22 млрд грн, які надали партнери, на потреби відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передаємо на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за підсумками позачергового засіданні уряду в понеділок.

За його словами, також близько 1,4 млрд грн від JICA виділено на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів.

Крім того, майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілено на відбудову та модернізацію портової інфраструктури. 

Теги: #партнери #кошти #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

18:25 21.06.2025
Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

20:57 19.06.2025
Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

18:01 19.06.2025
Львів'янин зі СМА Гусаков про збори: Тепер розумію, що треба було вести рахунки і збирати чеки, але я не мав у цьому досвіду

Львів'янин зі СМА Гусаков про збори: Тепер розумію, що треба було вести рахунки і збирати чеки, але я не мав у цьому досвіду

11:05 19.06.2025
Кабмін виділив 237,7 млн грн для завершення будівництва фортифікацій в Харківській і Чернігівській областях

Кабмін виділив 237,7 млн грн для завершення будівництва фортифікацій в Харківській і Чернігівській областях

10:02 19.06.2025
Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

13:14 18.06.2025
Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

15:05 16.06.2025
Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

12:39 12.06.2025
ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

ВАЖЛИВЕ

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА

В ЄС сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ на засіданні Євроради

Трамп візьме участь у гаазькому саміті НАТО

ОСТАННЄ

Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

Наймолодшій із 7 жертв російської атаки на Київ 22 роки, під завалами ще можуть бути люди - прокуратура

Точицький продовжив контракт Куковальській на посаді гендиректора "Софії Київської"

У ЦАХАЛ заявляють, що завдали удару по штаб-квартирі КВІР

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

Зеленський у Великій Британії проведе низку зустрічей, зокрема з королем

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА

Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА