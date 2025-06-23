Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА

З-під завалів у Краматорську, де в суботу через ворожий удар зруйновано багатоповерховий житловий будинок, дістали тіло ще однієї загиблої, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську тіло ще однієї загиблої", - написав він у телеграмі у понеділок.

Таким чином, зазначив Філашкін, "загальна кількість жертв сягнула 5 загиблих і 4 поранених — за наявною інформацією, ці цифри вже залишаться без змін".

"Розбір завалів триває", - додав очільник Донецької ОВА.