13:06 23.06.2025
Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА
З-під завалів у Краматорську, де в суботу через ворожий удар зруйновано багатоповерховий житловий будинок, дістали тіло ще однієї загиблої, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську тіло ще однієї загиблої", - написав він у телеграмі у понеділок.
Таким чином, зазначив Філашкін, "загальна кількість жертв сягнула 5 загиблих і 4 поранених — за наявною інформацією, ці цифри вже залишаться без змін".
"Розбір завалів триває", - додав очільник Донецької ОВА.