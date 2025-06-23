Інтерфакс-Україна
Події
13:06 23.06.2025

Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА

1 хв читати
Кількість загиблих у Краматорську в суботу збільшилась до 5 осіб - ОВА

З-під завалів у Краматорську, де в суботу через ворожий удар зруйновано багатоповерховий житловий будинок, дістали тіло ще однієї загиблої, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську тіло ще однієї загиблої", - написав він у телеграмі у понеділок.

Таким чином, зазначив Філашкін, "загальна кількість жертв сягнула 5 загиблих і 4 поранених — за наявною інформацією, ці цифри вже залишаться без змін".

"Розбір завалів триває", - додав очільник Донецької ОВА.

Теги: #краматорськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 22.06.2025
У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

15:14 22.06.2025
У Краматорську один загиблий і 4 поранених внаслідок суботнього удару РФ, 4 людини ще під завалами

У Краматорську один загиблий і 4 поранених внаслідок суботнього удару РФ, 4 людини ще під завалами

18:20 14.06.2025
У Краматорську в гуртожитку через вибух загинув підліток, ще двоє у важкому стані - поліція

У Краматорську в гуртожитку через вибух загинув підліток, ще двоє у важкому стані - поліція

12:38 03.06.2025
Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

17:29 24.04.2025
Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

01:13 09.04.2025
Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

16:46 20.03.2025
Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

11:28 20.03.2025
Окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо є постраждалі

Окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо є постраждалі

17:45 25.02.2025
У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

15:23 25.02.2025
Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

ВАЖЛИВЕ

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

В ЄС сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ на засіданні Євроради

Трамп візьме участь у гаазькому саміті НАТО

Через ворожу атаку в Чернігівській області загинуло двоє цивільних, постраждало – 10, серед них троє дітей

ОСТАННЄ

Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

Наймолодшій із 7 жертв російської атаки на Київ 22 роки, під завалами ще можуть бути люди - прокуратура

Точицький продовжив контракт Куковальській на посаді гендиректора "Софії Київської"

У ЦАХАЛ заявляють, що завдали удару по штаб-квартирі КВІР

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення

Зеленський у Великій Британії проведе низку зустрічей, зокрема з королем

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА