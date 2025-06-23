Інтерфакс-Україна
Події
12:46 23.06.2025

Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві

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Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві

Внаслідок ракетно-дронової атаки в ніч на 23 червня у Києві постраждали електричні мережі, зокрема трансформаторний пункт.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - повідомила група ДТЕК у понеділок.

За інформацією енергохолдингу, вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами.

"Наразі всі домівки зі світлом", - зазначили в компанії.

Своєю чергою роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.

Теги: #дтек #атака_рф #електромережі

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