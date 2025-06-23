12:46 23.06.2025
Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві
Внаслідок ракетно-дронової атаки в ніч на 23 червня у Києві постраждали електричні мережі, зокрема трансформаторний пункт.
"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - повідомила група ДТЕК у понеділок.
За інформацією енергохолдингу, вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами.
"Наразі всі домівки зі світлом", - зазначили в компанії.
Своєю чергою роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.