Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві

Внаслідок ракетно-дронової атаки в ніч на 23 червня у Києві постраждали електричні мережі, зокрема трансформаторний пункт.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - повідомила група ДТЕК у понеділок.

За інформацією енергохолдингу, вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами.

"Наразі всі домівки зі світлом", - зазначили в компанії.

Своєю чергою роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.