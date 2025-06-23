Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві зазнав пошкоджень через російський обстріл

В результаті російської атаки зазнав пошкоджень кафедральний Спасо-Преображенський собор в Білій Церкві (Київська обл.), повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря.

"Сьогодні вночі Біла Церква зазнала російської атаки. Постраждала низка будівель цивільної інфраструктури та житлових будинків. На жаль, є постраждалі. Від вибухових хвиль російської атаки також зазнав пошкоджень і кафедральний Спасо-Преображенський Собор", - написав він в мережі Facebook і поділився дописом священника Миколи Гопайнича з фото пошкоджень.

Як повідомлялося, через нічну атаку Росії у Білій Церкві пошкоджено лікарню, одна людина загинула, вісім травмовано.