УЧХ надає допомогу постраждалим від атаки РФ по Києву

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу на місцях, постраждалих від нічної комбінованої повітряної російської атаки по Києву та області.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками працюють на місці влучання в багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

За даними ДСНС України, відомо про 6 загиблих внаслідок російського удару балістичною ракетою по житловому будинку в ніч на 23 червня.