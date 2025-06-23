Інтерфакс-Україна
Події
09:57 23.06.2025

Серед загиблих у Києві через нічну атаку – подружжя, є 15-річна постраждала

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Серед загиблих у Києві через нічну атаку – подружжя, є 15-річна постраждала
Фото: ДСНС

У Києві наразі відомо про два десятки поранених, підтверджено загибель шести людей, серед них – подружжя, постраждала 15-річна дівчинка, на 19 локаціях є пошкодження і падіння уламків знищених повітряних цілей, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Два десятки поранених. Шестеро загиблих вже підтверджено. Серед загиблих - подружжя, серед постраждалих — 15-тирічна дівчина. Загалом по Києву 19 локацій з пошкодженнями і падінням уламків знищених повітряних цілей. На деяких локаціях рятувальники працюють вже сьому годину", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його даними, у Шевченківському районі розгорнули два штаби для допомоги постраждалим (вул. Парково-Сирецька, 11А, вул. Олени Теліги, 5).

В ефірі телемарафону Ткаченко, коментуючи роботи на місці зруйнованого будинку у Шевченківському районі, заявив, що "скоріше за все, це була балістика".

Раніше мер Києва Кличко повідомляв про 19 постраждалих, 8 з яких були доправлені до лікарень.

Теги: #київ #атака_рф #жертви

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