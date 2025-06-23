Інтерфакс-Україна
Події
07:34 23.06.2025

У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

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У будинку в Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки загинуло п’ятеро людей, загальна кількість постраждалих у місті становить 19 осіб, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", – написав Кличко.

 

Теги: #київ #наслідки #атака #постраждалі

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