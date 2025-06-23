У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

У будинку в Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки загинуло п’ятеро людей, загальна кількість постраждалих у місті становить 19 осіб, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", – написав Кличко.