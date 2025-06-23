Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

Поки Владімір Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні зусилля США в Європі і продовжує вбивства в Україні, написав глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х у понеділок.

"Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб змусити Америку виглядати слабкою", - стверджує міністр.

Він зазначив, що українці пережили ще одну ніч російського терору. "Сотні ракет та безпілотників. Київ під потужними ударами. Постраждали житлові квартали. Станом на зараз, щонайменше 6 загиблих і багато поранених", - написав він.

Глава МЗС зазначив, що єдиний спосіб покласти край російському терору - це сила.

"Ми потребуємо нових і жорстких санкційних ударів по російській економіці та нафтовим доходам, а також вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Нам потрібні додаткові оборонні можливості для України, особливо засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в українське оборонне виробництво", - написав Сибіга.

Міністр нагадав, що цей тиждень – "тиждень важливих самітів". "І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив він.