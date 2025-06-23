До двох збільшилась кількість постраждалих у Соломʼянському районі Києва — Кличко

До двох осіб зросла кількість постраждалих у Соломʼянському районі Києва, яких госпіталізували медики, повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі", — написав він у ніч понеділка у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків у районі сталася пожежа.

"Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують", — додав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4876