Інтерфакс-Україна
Події
01:50 23.06.2025

До двох збільшилась кількість постраждалих у Соломʼянському районі Києва — Кличко

1 хв читати

До двох осіб зросла кількість постраждалих у Соломʼянському районі Києва, яких госпіталізували медики, повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі", — написав він у ніч понеділка у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків у районі сталася пожежа.

"Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують", — додав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4876

Теги: #київ #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:59 23.06.2025
Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі Києва не підтвердилась — КМВА

Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі Києва не підтвердилась — КМВА

01:28 23.06.2025
У Святошинському районі Києва зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, також уламки впали на відкриту територію — КМВА

У Святошинському районі Києва зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, також уламки впали на відкриту територію — КМВА

01:23 23.06.2025
В Соломʼянському районі Києва влучання уламків у нежитлову будівлю, відомо про одного постраждалого - влада

В Соломʼянському районі Києва влучання уламків у нежитлову будівлю, відомо про одного постраждалого - влада

20:25 22.06.2025
Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

19:56 22.06.2025
У результаті обстрілу Очакова Миколаївської області поранено трьох осіб, серед них двоє дітей

У результаті обстрілу Очакова Миколаївської області поранено трьох осіб, серед них двоє дітей

04:38 21.06.2025
Щоденна хвилина мовчання відображатиметься як таймер на екрані смартфона в додатку "Київ Цифровий" - КМДА

Щоденна хвилина мовчання відображатиметься як таймер на екрані смартфона в додатку "Київ Цифровий" - КМДА

23:45 20.06.2025
Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань - адвокати

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань - адвокати

22:18 20.06.2025
Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

20:37 20.06.2025
Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань –адвокати

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань –адвокати

19:22 20.06.2025
У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

ВАЖЛИВЕ

В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

ОСТАННЄ

Сибіга зустрівся з журналістом Єсипенком у Варшаві та привітав його зі звільненням із російського полону

Трамп закликає до зміни режиму влади в Ірані

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

Зеленський про ракетний удар РФ по полігону Сухопутних військ: є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність

Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути - Зеленський

Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Українського журналіста Владислава Єсипенка незаконно засудженого в Криму, звільнено після понад чотирьох років ув’язнення - ЗМІ

Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА