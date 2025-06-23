Сибіга зустрівся з журналістом Єсипенком у Варшаві та привітав його зі звільненням із російського полону

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що зустрівся в аеропорту Варшави з українським журналістом, Владиславом Єсипенком, якого було звільнено з російського ув’язнення.

За словами Сибіги, він прямував до Брюсселя, а Єсипенко — до Праги. Міністр особисто привітав журналіста зі звільненням, підкресливши, що Владислав був незаконно затриманий у Криму у 2021 році і провів у російській в’язниці кілька років як політичний в’язень.

"Він був незаконно затриманий у Криму в 2021 році і провів роки в російській в'язниці як політичний в'язень. Москва переслідувала його за правдиві репортажі з окупованого українського півострова", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністерство закордонних справ України послідовно вимагало звільнення Єсипенка на всіх доступних міжнародних платформах: "Міністерство закордонних справ України було серед тих, хто невтомно вимагав звільнення Владислава, наполягаючи на цьому на всіх можливих міжнародних майданчиках…Історія Владислава демонструє, наскільки важливою є боротьба за справедливість. Ми продовжимо боротися за звільнення кожного політв'язня. Ми не заспокоїмося, поки всі наші незаконно утримувані люди не будуть на волі і не возз'єднаються зі своїми сім'ями".

За інформацією Радіо Свобода, оприлюдненою в телеграм-каналі, у Празі український журналіст Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода) пройде медичне обстеження та курс реабілітації після понад чотирьох років ув’язнення в Росії.

Як повідомлялося, журналіста, фрілансера проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії" Владислава Єсипенка, незаконно засудженого російським судом, 20 червня було звільнено з російського ув’язнення.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/1936899977072308283?s=46

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