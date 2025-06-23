Інтерфакс-Україна
Події
00:30 23.06.2025

Трамп закликає до зміни режиму влади в Ірані

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social висловився за необхідність зміни режиму влади в Ірані.

Він підкреслив, що нинішня влада не здатна забезпечити повернення країни до статусу великої держави, і закликав до негайних дій: "Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим??? MIGA!!! (Make Iran great again - ІФ-У)", - написав Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114729009239087163

Теги: #іран #трамп #сша #заклик

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