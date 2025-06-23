Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно з інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 неділі ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25785