Інтерфакс-Україна
Події
00:10 23.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно з інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 неділі ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25785

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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