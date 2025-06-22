Інтерфакс-Україна
Події
18:19 22.06.2025

Генсек ООН висловив стурбованість ударами США по Ірану, голова МЗС Ізраїлю назвав це попутним вітром для тероризму

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Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш назвав удари США по ядерних об'єктах в Ірані небезпечною ескалацією і заявив, що військового рішення у цієї проблеми немає.

"Я глибоко стурбований застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація в регіоні, який вже перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці. Існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що матиме катастрофічні наслідки для цивільного населення, регіону та світу", - написав Гуттеріш в соцмережі Х у неділю.

Він закликав держав-членів до деескалації і відзначив, що "у цю небезпечну годину вкрай важливо уникнути спіралі хаосу". "Військового рішення немає. Єдиний шлях вперед – це дипломатія. Єдина надія – це мир", - додав генсек ООН.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на це розкритикував діяльність ООН і заявив, що якби Гутерріш жив у 1930-х роках, "він би підтримав нацистів і виступив би проти воєнних зусиль союзників, які призвели до їхнього знищення".

"Сьогодні він вкотре довів, наскільки гнилою та невдалою є Організація Об'єднаних Націй — організація, яка не лише не сприяє глобальній безпеці, але й фактично служить попутним вітром для тероризму та диктатури", - написав Коен в Х.

Теги: #іран #удар

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