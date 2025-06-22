США знищили іранську ядерну програму, стверджує Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що США ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на неділю повістю знищили іранську ядерну програму.

"Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу… Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру через силу, ядерні амбіції Ірану були знищені", – сказав Гегсет на пресконференції в Пентагоні в неділю.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.