У Краматорську один загиблий і 4 поранених внаслідок суботнього удару РФ, 4 людини ще під завалами

Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок російського удару по Краматорську Донецької області в суботу, пошуки ще чотирьох тривають, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін станом на 12:30 неділі.

"Загинув 62-річний чоловік, серед поранених — 14-річна дівчина. За наявною інформацією, під завалами перебувають ще 4 людини. Рятувальна операція триває", - написав Філашкін в Телеграм.

Як повідомлялося, одна людина загинула і троє зазнали поранень внаслідок ворожих атак по сусідньому Слов'янську в суботу. У Краматорську повідомлялося лише про одного пораненого. Також один загиблий і двоє поранених у Костянтинівці Донецької області.