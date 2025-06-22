22 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1215 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1215 RUSSIAN AGRESSION

22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Початок німецько-радянської війни (1941-1945).

350 років від дня заснування (1675) королем Англії Карлом II Ґринвіцької королівської обсерваторії, меридіан, що проходить через обсерваторію, було прийнято за точку відліку довготи.

Ще сьогодні Всесвітній день купання, Всесвітній день верблюда, День шоколадного еклера, Всесвітній день смурфиків, День позитивних медіа, Всесвітній день Фольксваген Жук, Всесвітній день тропічного лісу.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 17.11.2000 р. № 1245/2000.

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року в Україні розпочалася нова фаза Другої світової війни. Згідно зі статистичними даними в ній загинуло близько 20% українців. Ідея створення дня пам'яті належить президенту України Леоніду Кучмі, який видав відповідний указ у листопаді 2000 року.

У цей день вшановуються всі полеглі в результаті активних бойових дій на території нашої держави.

День позитивних медіа

День позитивних медіа відзначається щорічно 22 червня, щоб сприяти створенню та поширенню позитивних новин. Цей день є нагодою підкреслити важливість зосередження уваги на позитивних подіях та історіях, які надихають, підбадьорюють і мотивують людей.

Всесвітній день купання

Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день купання — унікальне міжнародне свято, присвячене глибокому зв'язку людини з водою через ритуали купання. Цей день — не лише про гігієну чи релакс, а про спільність, культуру, зцілення та усвідомлення цінності води для кожного з нас.

Всесвітній день верблюда

Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день верблюда - день, присвячений вшануванню цієї унікальної й витривалої тварини та супутника і помічника людини. Це не лише символ пустелі, а й надійний партнер людства в умовах, де інші тварини не виживають.

День шоколадного еклера

Свято, яке було створене на честь улюбленого багатьма десерта, що виготовляють із заварного тіста та вершкового заварного крема. Після цього еклери додатково занурюють у шоколадну глазур. Походження десерту суперечливе. За деякими джерелами, він був придуманий у Франції, а інші стверджують, що це сталося у Швейцарії чи Австрії.

Всесвітній день смурфиків

Свято щороку припадає на найближчу до 25 червня суботу, адже саме цього дня 1928 року народився відомий бельгійський кариакатурист П’єр Кюлліфор, який створив милих синіх істот — смурфиків.

Всесвітній день тропічного лісу

22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році.

Всесвітній день Фольксваген Жук

Всесвітній день Фольксваген Жук — це щорічна подія, яка проводиться 22 червня і присвячена культовому Volkswagen Beetle. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку відіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Володимира Ксаверія Тадеуша Дідушицького (1825-1899), українського вченого-орнітолога, мецената, колекціонера, природознавця, зоолога, етнографа, археолога, політичного діяча, засновника Природознавчого музею та Музею мистецького промислу (нині - Музей етнографії та художнього промислу) у Львові;

100 років від дня народження Івана Савича Гончарука (1925-1989), українського військового діяча, члена ОУН;

80 років від дня народження Володимира Григоровича Заркова (1945-1999), українського співака, педагога;

50 років від дня народження Василя Федоровича Кметя (1975), українського історика-медієвіста, архівіста, організатора бібліотечної справи, директора Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ще в цей день:

1889 - Німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1910 - Відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина";

1915 - Австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 - У Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія);

1941 - У в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;

1944 - Німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік - До ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Він був християнським мучеником і видатним противником аріанства. Став єпископом давнього сирійського міста Самосата 361 року. Він помер приблизно 379 року в Долихи, ймовірно в Малій Азії. За свою тверду позицію щодо Православного Віровизнання зазнав переслідувань з боку аріан і неодноразово позбавлявся своєї кафедри, а ще його доправили в заслання.

Іменини: Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія.