На Рівненщину евакуйовано 58 пацієнтів психоневрологічного інтернату з Дніпропетровської області

На Рівненщину прибули 58 вимушених переселенців з Дніпропетровщини, мешканців Васильківського психоневрологічного інтернату, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"58 вимушених переселенців з Дніпропетровщини прийняли сьогодні на Рівненщині, усі вони підопічні Васильківського психоневрологічного інтернату", - написав він у телеграмі у суботу.

За його словами, евакуйованих розмістили у трьох закладах - Острозькому та Мирогощанському психоневрологічних інтернатах, в також Здолбунівському геріатричному пансіонаті.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення інтернатні заклади нашої області прийняли 750 ВПО.