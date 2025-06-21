15:55 21.06.2025
На Рівненщину евакуйовано 58 пацієнтів психоневрологічного інтернату з Дніпропетровської області
На Рівненщину прибули 58 вимушених переселенців з Дніпропетровщини, мешканців Васильківського психоневрологічного інтернату, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"58 вимушених переселенців з Дніпропетровщини прийняли сьогодні на Рівненщині, усі вони підопічні Васильківського психоневрологічного інтернату", - написав він у телеграмі у суботу.
За його словами, евакуйованих розмістили у трьох закладах - Острозькому та Мирогощанському психоневрологічних інтернатах, в також Здолбунівському геріатричному пансіонаті.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення інтернатні заклади нашої області прийняли 750 ВПО.