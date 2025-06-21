Інтерфакс-Україна
Події
12:33 21.06.2025

У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

1 хв читати
У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

В ніч на неділю, 22 червня, в Україні без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

У Київі у неділю вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 червня найвища температура вдень була 34,0 в 2019р., найнижча вночі 6,3 в 1910р.

У понеділок, 23 червня, в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в центральних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями до 30°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Теги: #літо #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 20.06.2025
Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

12:37 18.06.2025
В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

12:39 17.06.2025
Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

12:55 15.06.2025
Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

12:45 14.06.2025
Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

13:08 13.06.2025
Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

12:51 12.06.2025
Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

12:31 12.06.2025
В Україні в п’ятницю очікується погіршення погодних умов

В Україні в п’ятницю очікується погіршення погодних умов

13:17 11.06.2025
Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

20:36 10.06.2025
Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

ВАЖЛИВЕ

Указ про призначення Кравченка генпрокурором опублікований на сайті президента

Повітряні сили: Росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Кременчук

РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

Зеленський: Росія хоче воювати

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

ОСТАННЄ

Указ про призначення Кравченка генпрокурором опублікований на сайті президента

Захисники розбили ворожу техніку, ліквідували 50 окупантів на костянтинівському напрямку

Небезпечні касетні боєприпаси виявлені на території Кременчуцького району - поліція

Порошенки передають ще 100 квадроциклів фронту

Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України - ГУР

Минулої доби росіяни поранили сім осіб на Херсонщині і трьох – на Донеччині

Повітряні сили: Росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Кременчук

Повідомлення про звільнення отримали понад 600 співробітників "Голосу Америки" - ЗМІ

На Прикарпатті знайдено 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби - ДСНС

Ворог обстріляв центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА