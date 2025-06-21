У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

В ніч на неділю, 22 червня, в Україні без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

У Київі у неділю вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 червня найвища температура вдень була 34,0 в 2019р., найнижча вночі 6,3 в 1910р.

У понеділок, 23 червня, в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в центральних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями до 30°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.