Інтерфакс-Україна
Події
11:15 21.06.2025

Порошенки передають ще 100 квадроциклів фронту

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Петро та Марина Порошенки передають чергову партію зі 100 штурмових, евакуаційних та логістичних квадроциклів для підрозділів Сил оборони на фронті.

Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив у соцмережах, зазначивши, що це - найбільша одночасна передача транспорту їхньою командою. "Ця передача для нас рекордна - ще ніколи на нашій парковці так не бракувало місця", - написав Порошенко.

За його словами, техніка призначена для бойових завдань, підвезення боєприпасів та евакуації поранених у складних умовах: "Там, де не проїдуть пікапи - впораються ці легкі та маневрені красені".

Порошенко також наголосив, що сучасна війна вимагає мобільності.

"На полі бою рулять дрони, “Мавіки” та ось такий малогабаритний транспорт", - підкреслив він.

Він нагадав, що постачання квадроциклів до війська їхня команда здійснює вже тривалий час, зокрема для морської піхоти, десантників, аеромобільних бригад та стрілецьких батальйонів. Загальна вартість поставок - понад 30 млн грн.

Цього разу, за словами Порошенка, витрати склали 15 млн грн. Через блокування його рахунків кошти були переказані з рахунків Марини Порошенко.

"Нас не зупиняють ні дії влади, ні ворожі обстріли. Ми живемо армією", - підсумував Порошенко.

Теги: #допомога #порошенки #фронт #порошенко

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