Порошенки передають ще 100 квадроциклів фронту

Петро та Марина Порошенки передають чергову партію зі 100 штурмових, евакуаційних та логістичних квадроциклів для підрозділів Сил оборони на фронті.

Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив у соцмережах, зазначивши, що це - найбільша одночасна передача транспорту їхньою командою. "Ця передача для нас рекордна - ще ніколи на нашій парковці так не бракувало місця", - написав Порошенко.

За його словами, техніка призначена для бойових завдань, підвезення боєприпасів та евакуації поранених у складних умовах: "Там, де не проїдуть пікапи - впораються ці легкі та маневрені красені".

Порошенко також наголосив, що сучасна війна вимагає мобільності.

"На полі бою рулять дрони, “Мавіки” та ось такий малогабаритний транспорт", - підкреслив він.

Він нагадав, що постачання квадроциклів до війська їхня команда здійснює вже тривалий час, зокрема для морської піхоти, десантників, аеромобільних бригад та стрілецьких батальйонів. Загальна вартість поставок - понад 30 млн грн.

Цього разу, за словами Порошенка, витрати склали 15 млн грн. Через блокування його рахунків кошти були переказані з рахунків Марини Порошенко.

"Нас не зупиняють ні дії влади, ні ворожі обстріли. Ми живемо армією", - підсумував Порошенко.