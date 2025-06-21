Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, одна людина постраждала

Російські війська за добу здійснили майже 343 обстріли по 11 населених пунктах Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Щербаків, Малої Токмачки, Новогригорівки та Чарівного, а 207 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Матвіївку, Лобкове, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 7 обстрілів з РСЗВ накрили Канівське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку, а 119 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 13 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район постраждала жінка.