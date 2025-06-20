Інтерфакс-Україна
Події
18:09 20.06.2025

Шмигаль обговорив з послами країн ЄС протидію агресії РФ і посилення підтримки України

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Шмигаль обговорив з послами країн ЄС протидію агресії РФ і посилення підтримки України
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з послами країн Європейського Союзу координацію зусиль у протидії російській агресії, посилення підтримки України та пріоритети внутрішньої політики уряду в умовах війни.

"На тлі нової хвилі масованих російських атак, зокрема по цивільній інфраструктурі, зростає потреба в розширенні військової, фінансової та гуманітарної підтримки України. Наголосив на важливості її подальшого посилення, аби вся необхідна допомога надходила швидко, ритмічно та скоординовано", - написав Шмигаль у телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.

Також він порушив питання санкцій проти агресора, зокрема, підкреслив важливість посилення тиск на російську економіку, зокрема на такі сектори як металургійна, ядерна та хімічна промисловість, сфера ІТ-послуг і фінанси.

"Принципове питання — конфіскація заморожених російських активів. Цінуємо започаткування механізму ERA країнами G7 та ЄС. Розраховуємо на рішення, які дадуть змогу спрямувати всі заморожені російські кошти на підтримку та відновлення України", - додав він.

Серед іншого, прем'єр заявив, що Україна розраховує на якнайшвидше відкриття переговорів щодо Кластерів.

"Також покладаємося на активну співпрацю з державами-членами ЄС у межах нового інструменту SAFE обсягом 150 млрд євро для задоволення найважливіших оборонних потреб", - додав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #посли

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