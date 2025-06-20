Інтерфакс-Україна
Події
16:43 20.06.2025

У Чорнобильській зоні на міні підірвався кінь Пржевальського

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У Чорнобильській зоні відчуження на міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського, повідомила пресслужба Держприкордонслужби (Північний кордон).

"У зоні відчуження ЧАЕС зафіксовано трагічний випадок – на вибуховому пристрої, залишеному внаслідок російської окупації, підірвався кінь Пржевальського. Вибух акустично задокументували прикордонники неподалік державного кордону", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у фейсбуці у п'ятницю.

Понівечене тіло тварини було виявлено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції російських окупаційних військ.

"Цей трагічний випадок підкреслює довготривалі наслідки військової агресії: навіть після відступу російських військ смертельна небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Кінь Пржевальського – зникаючий вид, занесений до Червоної книги. Його акліматизація в Чорнобильській зоні вважається великим успіхом природоохоронців: ці тварини добре адаптувалися до умов напівдикої природи та стали символом екологічного відновлення території, що постраждала від аварії на ЧАЕС.

Теги: #міна #чорнобильська_зона #кінь

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