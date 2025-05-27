Інтерфакс-Україна
Події
23:01 27.05.2025

У Зміївці на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

1 хв читати

У Зміївці Херсонської області на міні підірвався місцевий мешканець, повідомила пресслужба ОВА.

"У Зміївці на міні підірвався місцевий житель. 47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.

Наразі потерпілий у лікарні під наглядом лікарів. Його стан стабільний.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/36508

Теги: #херсонська #міна #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 13.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

23:55 05.05.2025
Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Херсонщини – ОВА

Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Херсонщини – ОВА

08:35 04.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

06:02 04.05.2025
На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

01:28 04.05.2025
У Києві вже є одне звернення після дронової атаки - Кличко

У Києві вже є одне звернення після дронової атаки - Кличко

21:52 02.05.2025
У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

19:48 23.04.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА по Чугуєву постраждав мирний перехожий – прокуратура

Внаслідок удару ворожого БпЛА по Чугуєву постраждав мирний перехожий – прокуратура

20:25 20.04.2025
Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

12:43 20.04.2025
На Херсонщині чоловік підірвався на міні

На Херсонщині чоловік підірвався на міні

22:13 19.04.2025
У с. Приморське Запорізької області через атаку дрону постраждав чоловік – Федоров

У с. Приморське Запорізької області через атаку дрону постраждав чоловік – Федоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 134 особи на покровському напрямку - Генштаб

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

Ворог вдарив ракетою по підприємству на околиці Ніжина – ОВА

У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

Сенатор Грем до росіян: Війна Путіна робить Росію не великою, а державою-ізгоєм

Кількість користувачів "бібліотеки комплектувальних" для виробників ОПК перевищила 150 – Сметанін

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА