23:01 27.05.2025
У Зміївці на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА
У Зміївці Херсонської області на міні підірвався місцевий мешканець, повідомила пресслужба ОВА.
"У Зміївці на міні підірвався місцевий житель. 47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.
Наразі потерпілий у лікарні під наглядом лікарів. Його стан стабільний.
Джерело: https://t.me/khersonskaODA/36508