У Зміївці на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

У Зміївці Херсонської області на міні підірвався місцевий мешканець, повідомила пресслужба ОВА.

"У Зміївці на міні підірвався місцевий житель. 47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки.

Наразі потерпілий у лікарні під наглядом лікарів. Його стан стабільний.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/36508