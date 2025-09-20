Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

Фото: https://www.5.ua/

Автомобіль з групою військовослужбовців та кореспонденткою "5 каналу" Ольгою Калиновською натрапив біля міста Покровськ Донецької області на магнітну міну, яка здетонувала під машиною.

Як повідомляється на сайті телеканалу, всі люди, що їхали в автівці, залишилися живі, але транспорт був понівечений. Після підриву машини російські окупанти почали шукати екіпаж, то ж група мала завдання знайти найближчий бліндаж і заховатися в ньому. "Ми 200-300 м йшли більш як годину. Це було так: 20-30 секунд ми рухаємося, потім лежимо. Хто лежить, хто падає, хто обіймає дерево", – розповіла Калиновська.

Пізніше виявилося, що один із членів екіпажу дістав перелам кісток ноги. "Слава Богу, всі живі, здорові. Всі четверо мають тільки контузії… Найбільше постраждав водій", – повідомила воєнкорка.

Ексвласник "5 каналу" (2003-2021), народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав Калиновську однією з найкращих воєнкорів України і відзначив, що від початку повномасштабної війни вона постійно перебуває на "нулі" і "не просто знімає, а сама бере участь в Історії".

"Знаю, як часто ви виїжджаєте на "нуль". Знаю, як багато ви робите, щоб світ бачив справжнє обличчя "русского міра". І знаю, наскільки важлива ця робота для України. Ви — справжні герої", - написав Порошенко у Facebook суботу.