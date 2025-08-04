Інтерфакс-Україна
Події
12:35 04.08.2025

Макет надрукованої на 3D-принтері міни знайшли на дитячому майданчику в Києві

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Правоохоронці вилучили макет протипіхотної міни, надрукованої на 3D принтері, яку помітили перехожі на дитячому майданчику в Святошинському районі Києва у понеділок вранці, та дослідять його походження, повідомляється в телеграм-каналі поліції Києва в понеділок.

"Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих сьогодні о 10:30 годині. Поліцейські одразу прибули на місце виклику та обмежили доступ громадян до майданчику", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили предмет за допомогою рентгенографічного комплексу. "Ним виявився макет протипіхотної міни, надрукований на 3D принтері - вибухових речовин в собі не містить. Знахідку вилучили правоохоронці, які перевірятимуть яким чином вона там опинилась", - розповіли в поліції.

Теги: #макет #міна

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