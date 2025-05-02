21:52 02.05.2025
У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні
Фото: Херсонська ОВА
У Бериславському районі Херсонської області 47-річний мирний житель загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в п’ятницю.
"У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні", – написав Прокудін у Tелеграмі.