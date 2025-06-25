На Херсонщині двоє людей підірвались на міні

У Бериславському районі (Херсонська обл.) двоє людей підірвались на міні, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське. Двоє 47-річних чоловіків мотоциклом наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок цього вони дістали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення", йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОВА у середу.

Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають їм необхідну допомогу.